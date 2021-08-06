أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)
|السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات والكراسي بجودة عالية وخامات ممتازة و بأسعار منافسة . كما يمكننا توفير مختلف أنواع الأثاث التركي مودرن وكلاسيك من المعمل مباشرة بدون وسيط او عمولة . اذا كنتم مهتمون بالاستيراد تفضلوا بزيارة صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا على الانترنت ولاتتردوا بالتواصل معنا وشكرا لكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Asel mobilya
|التليفون:
|05013195880
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|العنوان:
|Kayseri organize sanaye- kayseri
قيصرية - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115 دولار
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101852
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
115 دولار
135 دولار
135 دولار