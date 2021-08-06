أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

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السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات والكراسي بجودة عالية وخامات ممتازة و بأسعار منافسة . كما يمكننا توفير مختلف أنواع الأثاث التركي مودرن وكلاسيك من المعمل مباشرة بدون وسيط او عمولة . اذا كنتم مهتمون بالاستيراد تفضلوا بزيارة صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا على الانترنت ولاتتردوا بالتواصل معنا وشكرا لكم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Asel mobilya
التليفون: 00905013195880

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: Kayseri organize sanaye- kayseri
قيصرية -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 115 دولار
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101848
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات .
العنوان:

قيصرية - تركيا

115 دولار

6/8/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

أطقم طاولات تركية من المصدر 140*80سم قابلة للفتح و ثابتة مع 6 كراسي نخب اول قماش وارجل من خشب الزان .
العنوان:

قيصرية - تركيا

135 دولار

2/7/2021
صورة الاعلان: أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية - في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

(للبيع)

- في قيصرية تركيا

أطقم طاولات و كراسي تركية من المصدر للاستيراد جودة و متانة.
العنوان:

قيصرية - تركيا

135 دولار

2/7/2021
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