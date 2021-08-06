أطقم طاولات و كراسي مودرن تركية

السلام عليكم . نتواصل معكم من شركة أسيل موبيليا التركية في مدينة قيصري . نحن نصنع أطقم الطاولات والكراسي بجودة عالية وخامات ممتازة و بأسعار منافسة . كما يمكننا توفير مختلف أنواع الأثاث التركي مودرن وكلاسيك من المعمل مباشرة بدون وسيط او عمولة . اذا كنتم مهتمون بالاستيراد تفضلوا بزيارة صفحتنا على الفيس بوك وموقعنا على الانترنت ولاتتردوا بالتواصل معنا وشكرا لكم