شقة 4 غرف وصالة مفروشة للبيع ضمن المجمع السكني ميتروكينت أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير مشاهدة عبر اليوتيوب ; السعر مع الأثاث والديكورات الموجود بها 1,350,000 ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : :