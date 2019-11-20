أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير

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صورة الاعلان: أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير - في إسطنبول تركيا

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شقة 4 غرف وصالة مفروشة للبيع ضمن المجمع السكني ميتروكينت أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير مشاهدة عبر اليوتيوب ; السعر مع الأثاث والديكورات الموجود بها 1,350,000 ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: غسان
التليفون: 00905446445080

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 234,000 دولار
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045413
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