(للبيع)
|شقة 4 غرف وصالة مفروشة للبيع ضمن المجمع السكني ميتروكينت أشهر المجمعات السكنية الحديثة في اسطنبول باشاك شهير مشاهدة عبر اليوتيوب ; السعر مع الأثاث والديكورات الموجود بها 1,350,000 ليرة تركي طرق الاتصال بنا: Telephone: 00905446445080 00905314916777 00902128529835 Website: : info@sara-tr.net Twitter: : :
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|غسان
|التليفون:
|00905446445080
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|العنوان:
|تركيا -اسطنبول- تركيا-اسطنبول
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|234,000 دولار
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045413
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