أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة 2021

(للبيع)
|أسعار شقق العاصمة الإدارية الجديدة أفضل شقق للبيع في العاصمة الإدارية قارن بين أفضل وأميز كمبوندات بالعاصمة الإدارية الجديدة تعرف على اسعار الشقق بالعاصمة الادارية الجديدة 2021 في افضل مشاريع العاصمةالجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمة الادارية الجديدة
|التليفون:
|01119811423
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|1/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095803
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295,000 جنيه