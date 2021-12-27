أسعار تكييف ميديا ميشن 1.5 حصان بارد 2021

للاستفسار او الحجز : 01143888081 \ 01016600067 \ 01150445556 \ 01102192000 \ 01025188004 مع زيادة الأسعار هاتقدر تستغنى عن أى حاجة فى البيت، بس مش هتقدر تستغنى عن تكييف ميديا. تكييف ميديا ميشن برو 1.5 حصان بارد بدون بلازما ديجيتال بـ 6650 جنيه و كمان وفرنا حل لمشكلة التقسيط اللي بيطلبها ناس كتير وتقدر تقسطمن 6 شهور حتى 18 شهر وبدون مقدم العرض ده لمده محدوده تكييف بضمان 5 سنوات و كمان فيه كل المميزات