أسعار تكييفات يونيون إير و خصومات كتيير

(للبيع)
|بنقدملك قائمه أسعار تكييفات يونيون_إير : 1.تكييف_يونيون_اير_اى_كول 1.5 ح بارد بلازما ديجيتال5,700 2.تكييف_ارتيفاى 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 6,200 3.تكييف يونيون اير ماكس فاى 1.5 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 6,200 4.تكييف يونيون اير اى كول 2.25 ح بارد بلازما ديجيتال 7,500 5.تكييف ارتيفاى 2.25 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 8,100 6.تكييف يونيون اير ماكس فاى 2.25 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 8,100 7.تكييف يونيون اير اى كول 3 ح بارد بلازما ديجيتال 9,550 8.تكييف ارتيفاى 3 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المتحده لأعمال التكييف و التوريدات العموميه
|التليفون:
|01225026421
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|عين شمس- اختار المدينة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052563
5,500 جنيه
11 جنيه
25,500 جنيه
30,000 جنيه
15,000 جنيه
19,300 جنيه
22,200 جنيه
24,780 جنيه
29,000 جنيه
32,000 جنيه
10,200 جنيه
12,470 جنيه
6,450 جنيه
8,850 جنيه
10,800 جنيه