أسعار تكييفات يونيون إير و خصومات كتيير

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أسعار تكييفات يونيون إير و خصومات كتيير - في القاهرة مصر

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بنقدملك قائمه أسعار تكييفات يونيون_إير : 1.تكييف_يونيون_اير_اى_كول 1.5 ح بارد بلازما ديجيتال5,700 2.تكييف_ارتيفاى 1.5 حصان بارد ساخن بلازما ديجيتال 6,200 3.تكييف يونيون اير ماكس فاى 1.5 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 6,200 4.تكييف يونيون اير اى كول 2.25 ح بارد بلازما ديجيتال 7,500 5.تكييف ارتيفاى 2.25 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 8,100 6.تكييف يونيون اير ماكس فاى 2.25 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال 8,100 7.تكييف يونيون اير اى كول 3 ح بارد بلازما ديجيتال 9,550 8.تكييف ارتيفاى 3 ح بارد ساخن بلازما ديجيتال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المتحده لأعمال التكييف و التوريدات العموميه
التليفون: 01225026421

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العنوان: عين شمس- اختار المدينة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052563
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24/11/2019
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24/11/2019
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24/11/2019
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20/11/2019
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19/11/2019
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم شركه المتحده لأعمال التكييف و التوريدات العموميه وكيل معتمد لتكييفات (شارب و كاريير و يونيون إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,850 جنيه

19/11/2019
صورة الاعلان: تكييف ميديا 3 حصان بارد بلازما ديجيتال ب10800 - في القاهرة مصر

تكييف ميديا 3 حصان بارد بلازما ديجيتال ب10800

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم شركه المتحده لأعمال التكييف و التوريدات العموميه وكيل معتمد لتكييفات (شارب و كاريير و يونيون إي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

10,800 جنيه

19/11/2019
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