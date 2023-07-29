أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات

HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوالـيب (النوادى – المدراس – مصانع – الشـركات – الملاعـب ) HPL مميزات – سهل الفـك والـتركيـب والصـيانة – مصمم على تحمل عوامل الجو والمـياه ،،،،وغـيرها – الضمان سـنة على الكومباكت – مضـاد للحشـرات والبكتريا نورن ديزاين اسـم لكل مشـروع مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين