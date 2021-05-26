أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ) سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل + زيادة سنوية 2 في السنة ( – السن من 18 : 40 سنة - مؤهل ابتدائي او محو امية علي الاقل الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن