أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل + زيادة سنوية 2 في السنة ) – السن من 18 : 40 سنة - مؤهل ابتدائي او محو امية علي الأقل - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة