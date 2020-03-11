(فرصة عمل)
|أستورجي صيانات بشرم الشيخ والغردقة براتب 3500ج ( سكن + 3 وجبات + مواصلات + أسبوع إجازة + 23 يوم شغل + زيادة سنوية 2 في السنة ) – السن من 18 : 40 سنة - مؤهل ابتدائي او محو امية علي الأقل - المطلوب ( أصل المؤهل – أصل الجيش – أصل شهادة الميلاد – فيش جنائي – كعب عمل – برنت تأميني – 4 صور بطاقة – 8 صور شخصية ) أستلام العمل خلال 3 أيام من المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام محمد
|التليفون:
|01092211017
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056511
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