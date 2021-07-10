أستلم شقتك في الشماليات ال2000 قطعه ب6 أكتوبر شقه للبيع 170م بالشماليات موقع مميز علي المنقله مباشرة التقسيم ( 3 غرف نوم + حمامين + ريسبشن + مطبخ ) ثاني بلكونه واجهه بحريه نصف تشطيب المساحه 170م الأستلام فوري السعر / 850,000 كاش للإتصال / 01050355070 **من خارج مصريضاف 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا او علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري ب6 أكتوبر