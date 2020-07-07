يتشرف مركز العالمية للتدريب ان يعلم سيادتكم بإنعقاد دورة تدريبية Online عن أساسيات التميز في إدارة تكنولوجيا المعلومات الاهداف العامة : • تطوير استراتيجية فعالة لتكنولوجيا المعلومات. • زيادة معدلات تسليم المشروع وإدارة مجموعة من المشاريع. • وضع أهداف واضحة لتكنولوجيا المعلومات. • التفاوض الفعال والاتفاقات الفنية. للـتـواصـل ا/شيماء مجدي www.alamtatc.com جوال –واتس أب : 00201555558308-00201111781090 shaimaa@alamyatc.com