أزياء واكسسوارت من تركيا ماركات عالمية درجة اولى

(للبيع)
|لدينا بضاعة تركية بجودة عالية ماركات تقليد درجة اولى وباسعار خيالية ملابس نسائية-ملابس رجالية-بناتي-ولادي-اكسسوارات-ساعات-احذية سبورت-جزم كعب-اكسسوارات للمنزل توصيل لجميع مناطق المملكة وبدون ضريبة مضافة خصومات مغرية لشهر ديسمبر2020
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أمير
|التليفون:
|0565931237
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|العنوان:
|شارع الملك عبدالعزيز- Dammam
الشرقية - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075197
1 ريال
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3,200 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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