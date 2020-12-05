أزياء واكسسوارت من تركيا ماركات عالمية درجة اولى

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
لدينا بضاعة تركية بجودة عالية ماركات تقليد درجة اولى وباسعار خيالية ملابس نسائية-ملابس رجالية-بناتي-ولادي-اكسسوارات-ساعات-احذية سبورت-جزم كعب-اكسسوارات للمنزل توصيل لجميع مناطق المملكة وبدون ضريبة مضافة خصومات مغرية لشهر ديسمبر2020
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أمير
التليفون: 0565931237

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الملك عبدالعزيز- Dammam
الشرقية -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075197
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: الطابعات الحرارية والباركود الحديثة

الطابعات الحرارية والباركود الحديثة

(للبيع)

طابعات الفواتير الباركود والحرارية طابعات سريعه ومتميزه دقة ووضوح في الخطوط تعيش لمدى أطول أنواع وأش.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

5/12/2020
صورة الاعلان: اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال

اجهزة صفوف انتظار متعددة الاشكال

(للبيع)

لسهولة التعامل مع العملاء اتينا اليكم بعرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف معادن

بوابات كشف معادن

(للبيع)

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

كاميرات الحماية الحرارية المتطورة

(للبيع)

الآن ولفتره محدوده عرض خاص على كاميرات الحمايه الحراريه والتي تعد الأختيار المناسب لهذا النوع من الح.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كاشير مطاعم وكوفى ومحلات عصائر بالضمان

جهاز كاشير مطاعم وكوفى ومحلات عصائر بالضمان

(للبيع)

العرض مقدم للمطاعم والكوفي شوب الاجهزة حديثة وراقية كما يوجد لدينا حلول أخرى تناسب جميع الانشطة فروع.
القسم: 

3,200 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

بوابات الأشخاص الألكترونية الحديثة

(للبيع)

تعتبر البوابات الإلكترونية للتحكم في مرور الأشخاص من أفضل التقنيات الحديثة للتحكم المادي في تواجد ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

3/12/2020
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صورة الاعلان: شاشات اعلانية تفاعلية

شاشات اعلانية تفاعلية

(للبيع)

عرض خاص على جميع شاشات تفاعلية بانواعها تعمل بلمس او بدون وبجميع المقاسات متوفر شاشات تفاعلية تعمل ب.

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

جهاز استدعاء للتمريض بالمستشفيات والمراكز الصحية

(للبيع)

يستخدم في المستشفيات لتوفيراكبرقدر من الراحة وفى بعض المستشفيات التي يحظر فيها استخدام الجوال لانع.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

بوابات السيارات الإلكترونية المميزة

(للبيع)

نقدم لكم بوابات إلكترونية تحوي العديد من المميزات حيث يوجد تقارير دقيقة لأوقات خروج ودخول السيارات،.

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

كاميرات IP للترخيص بالمناطق الشرقية

(للبيع)

فروعنا ( الرياض - جده - الدمام - ابها - المدينة ) العرض الأول : 4 كاميرات 4 ميجا عالية الجودة IP+ .

1 ريال

3/12/2020
صورة الاعلان: مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

مصدات وشوكيات للسيارات والشاحنات

(للبيع)

موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) وحواجز شوكية تتميز موانع الاقتحام (عمودية ونصف دائرية) والحواجز .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

2/12/2020
صورة الاعلان: مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

مندوب توصيل طلبات في الدمام والخبر والظهران

(فرصة عمل)

الأن زد دخلك بدوام حر في تطبيق ذاشفز ولا تشل اي هم !! كل اللي عليك سجل في الرابط او تواصل على الر.
القسم: 

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: جهاز تفتيش الحقائب

جهاز تفتيش الحقائب

(للبيع)

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسيه وعروض خاصه على الكميات واصحاب المشا.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

2/12/2020
صورة الاعلان: طابعة فواتير محمولة

طابعة فواتير محمولة

(للبيع)

منتج مميز ومناسب جدا لمناديب المبيعات المتنقلون طابعة محموله متميزة فهي سريعه في انهاء الاعمال وتقلي.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
صورة الاعلان: جهاز كشف الحقائباكس راى

جهاز كشف الحقائباكس راى

(للبيع)

عرض خاص وبسعر مناسب على أجهزة كشف الحقائب، حيث تستعمل في كل الأماكن والنوادي والشركات ومحطات المترو .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

1/12/2020
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