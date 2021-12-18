أريد أن أكون مربية لعائلة

(طلب عمل)
|أنا فاطمة الزهراء من المغرب عمري 21سنة حاصل علي شاهدة البكالوريا وحاصلة كذلك علي دبلوم في تسير المقولات ولدي خبرة لمدة سنة كاملة في تربية الأطفال وحتضانهم وأحب الأطفال وأرغب أن أحصل علي وضيفة وهذا هو رقمي0612721693
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاطمة الزهراء
|التليفون:
|0612721693
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|العنوان:
|الأندلس رقم العمارة 17 رقم المنزل 13دار بوعزة إقليم نواصر- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|18/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115539
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