(للبيع)
|أرض 700م بالشيخ زايد (كمبوند بيت الوطن) على بعد خطوات من ميدان جهينة – الممشى السياحى – جامعة النيل بكمبوند بيت الوطن مدينة الشيخ زايد مساحة الارض 700 متر مدفوع 275 الف دولار – متبقى قسط واحد لبناء عمارة سكنية (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) مطلوب 1.500.000 جنيه اوڨر للاستفسار وطلب المعاينة ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|بيت الوطن- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071047
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