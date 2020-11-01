(للبيع)
|أرض 500م بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف 500 متر المدفوع 89 الف دولار مطلوب اوڨر برايس 1.250.000 جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070968
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