أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
قطعه أرض واجهه أستثماريه و مستقبليه فوق الممتاز ** مساحتها : 450 م ** موقعها : في منطقه 1 متميز السويس ** أرض علي رئيسي مباشر ** مدخل مباشر من طريق السويس ** بجوار هايبر وان ماشرا ** بجوار أكبر المولات التجاريه و المنشأت الأداريه و التجاريه ** من الناحيه الاستثماريه الارض حين تبني سوف يكون موقعها فوق الممتاز و تساعد علي جلب السياح و المغتربين من الخارج لوقوعها امام المولات و قربها من العاصمه و هايبر وان ** ** واجهه بحري غربي ** الارض خالصه أقساط ** بها مهله بناء سنه ** القطعه مالك أصيل *
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: sherif samir
التليفون: 01226856156

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العنوان: بدر - طريق السويس - الحي المتميز - العاصمة الادارية - ارض- مدينة بدر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102333
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