أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر

قطعه أرض واجهه أستثماريه و مستقبليه فوق الممتاز ** مساحتها : 450 م ** موقعها : في منطقه 1 متميز السويس ** أرض علي رئيسي مباشر ** مدخل مباشر من طريق السويس ** بجوار هايبر وان ماشرا ** بجوار أكبر المولات التجاريه و المنشأت الأداريه و التجاريه ** من الناحيه الاستثماريه الارض حين تبني سوف يكون موقعها فوق الممتاز و تساعد علي جلب السياح و المغتربين من الخارج لوقوعها امام المولات و قربها من العاصمه و هايبر وان ** ** واجهه بحري غربي ** الارض خالصه أقساط ** بها مهله بناء سنه ** القطعه مالك أصيل