أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أرض 450م امام المولات التجاريه و بجوار العاصمه الاداريه مدينه بدر - في الرياض السعودية

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قطعه أرض واجهه أستثماريه و مستقبليه فوق الممتاز ** مساحتها : 450 م ** موقعها : في منطقه 1 متميز السويس ** أرض علي رئيسي مباشر ** مدخل مباشر من طريق السويس ** بجوار هايبر وان ماشرا ** بجوار أكبر المولات التجاريه و المنشأت الأداريه و التجاريه ** من الناحيه الاستثماريه الارض حين تبني سوف يكون موقعها فوق الممتاز و تساعد علي جلب السياح و المغتربين من الخارج لوقوعها امام المولات و قربها من العاصمه و هايبر وان ** ** واجهه بحري غربي ** الارض خالصه أقساط ** بها مهله بناء سنه ** القطعه مالك أصيل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شريف محمد
التليفون: +201064647510

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العنوان: الحي المتميز بمدينة بدر علي طريق السويس المباشر- بدر
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: -2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/8/2021
رقم الإعلان: 2102268
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