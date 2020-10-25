(للبيع)
|أرض ڨيلا لقطة بالقرب من ميدان چهينة ارض لبناء ڨيلا بكمبوند الشروق (تنفيذ الاحكام) بجوار مدينة مبارك التعليمية وكمبوند لاڨيدا البستان بالقرب من ميدان چهينة - مول مصر المساحة 500 متر مبنى بدروم (رخصة بناء بدروم + ارضى + اول + روف) مطلوب 1.850.000 جنيه كاش للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|كمبوند الشروق- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070394
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