(للبيع)
|أرض ناصية للبيع بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 610 متر مدفوع 73.100 $ دولار مطلوب 1.000.000 جنيه اوڨر للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071478
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