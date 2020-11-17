أرض ناصية على طريق التحرير بالحى 9 اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
أرض ناصية على طريق التحرير بالحى 9 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف مساحة 650 متر مدفوع 95.000 $ دولار مطلوب اوڨر 2 مليون جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/11/2020
رقم الإعلان: 2072827
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15/11/2020
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15/11/2020
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شقة للبيع 165 متر بالتقسيط

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

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15/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحى أب تاون اكتوبر مجاورة 7 - في 6 أكتوبر مصر

أرض بحى أب تاون اكتوبر مجاورة 7

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- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: أرض بحى أب تاون اكتوبر بالمجاورة 2 - في 6 أكتوبر مصر

أرض بحى أب تاون اكتوبر بالمجاورة 2

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

870,000 جنيه

15/11/2020
صورة الاعلان: فرصة أرض للبيع بحى أب تاون اكتوبر الجديدة - في 6 أكتوبر مصر

فرصة أرض للبيع بحى أب تاون اكتوبر الجديدة

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

15/11/2020
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