(للبيع)
|أرض ناصية على طريق التحرير بالحى 9 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف مساحة 650 متر مدفوع 95.000 $ دولار مطلوب اوڨر 2 مليون جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072827
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