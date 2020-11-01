(للبيع)
|أرض ناصية (أرضى + 5 أدوار) بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر رخصة بناء عمارة بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف ناصية ممر - 719 متر المدفوع 119.000 دولار مطلوب اوڨر 800 الف جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070967
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