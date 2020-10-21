أرض مساحة 3015 قدم من المطور مباشرة بسعر شامل كل شيء

فرصتك الكبري لتملك أرض لبناء منزل أحلامك في موقع متميز جدااً بمنطقة الزاهية خلف آب تاون عجمان قريب من شارع الشيخ محمد بن زايد وحديقة الحميدية (( تملك حر مدي الحياة شامل رسوم التسجيل وبدون عمولة لكل الجنسيات )) أرض سكني أستثماري مساحة 280 متر مربع ( 3015 قدم ) تصريح بناء فيلا منفصلة من طابقين بسعر 255 ألف فقط . كاش أو اقساط مخطط متكامل الخدمات *** بدون إلزام بناء *** بدون رسوم سنوية *** بدون ضرائب متبقي عدد قليل من الأراضي أتصل الآن لنوافيك بكل التفاصيل : 00971557125989​