أرض مساحة 3015 قدم من المطور مباشرة بسعر شامل كل شيء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أرض مساحة 3015 قدم من المطور مباشرة بسعر شامل كل شيء - في عجمان الإمارات

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فرصتك الكبري لتملك أرض لبناء منزل أحلامك في موقع متميز جدااً بمنطقة الزاهية خلف آب تاون عجمان قريب من شارع الشيخ محمد بن زايد وحديقة الحميدية (( تملك حر مدي الحياة شامل رسوم التسجيل وبدون عمولة لكل الجنسيات )) أرض سكني أستثماري مساحة 280 متر مربع ( 3015 قدم ) تصريح بناء فيلا منفصلة من طابقين بسعر 255 ألف فقط . كاش أو اقساط مخطط متكامل الخدمات *** بدون إلزام بناء *** بدون رسوم سنوية *** بدون ضرائب متبقي عدد قليل من الأراضي أتصل الآن لنوافيك بكل التفاصيل : 00971557125989​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 0557125989

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الزاهية
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 255,000 درهم
تاريخ الإعلان: 25/10/2020
رقم الإعلان: 2070372
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