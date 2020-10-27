(للبيع)
|أرض مدرسة متكاملة بمدينة 6 أكتوبر ارض مدرسة بالتوسعات الشمالية - تكميلية بيت الوطن اكتوبر المساحة 7020 متر سعر المتر 340 دولار مدفوع 20% والباقى على 3 سنوات مطلوب اوڨر برايس 2000ج للمتر للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070577
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