أرض مباني للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أرض مباني للبيع - في الإسماعيلية مصر

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أرض فضاء مساحتها 400متر مباني بجمعية العاشر من رمضان مقابل الصالة المغطاة بمحافظة الأسماعيلية - بجوار المول الجديد الواجهه على شارع رأيسي بطول14 متر مصرح ببناء فيلا دورين وروف وبدرون - للاتصال 01145215454
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو عبد الرحمن
التليفون: +201145215454

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العنوان: جمعية العاشر من رمضان- جمعية العاشر بالأسماعيلية
الإسماعيلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/1/2020
رقم الإعلان: 2047270
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية

شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية

(للإيجار)

شقق لإيجار قانون جديد غرفتين وصالة وثلاثة غرف بأقل سعر بالأسكندرية 01012412542 لدينا شقق قانون جدي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

600 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: شقتك قريبة لمنطقة الخدمات فى العاصمة الادارية

شقتك قريبة لمنطقة الخدمات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

امتلك شقتك قريب من خدماتك عيادات وصيدليات ومولات تجارية ومطاعم ومسجد الفتاح العليم والكتدرائية شقتك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

207,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: شقتك تمليك بالعاصمة الادارية الجديدة

شقتك تمليك بالعاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

امتلك شقة قريبة من حى السفارات وفندق الماسة ومولات تجارية وقريب من طريق السخنة 155م (3 غرف نوم منهم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

165,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: متتوقفش عن الحلم شقتك بview مميز فى العاصمة الادارية

متتوقفش عن الحلم شقتك بview مميز فى العاصمة الادارية

(للبيع)

حلمك مش هيتوقف بامتلاك شقة بview مميز ع بحيرات الصناعية والمساحات الخضراء وقريب من نادى رياضى وملاهى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

201,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: عايز تحقق أكبر عائد استثماري وزيادة على رأس المال؟

عايز تحقق أكبر عائد استثماري وزيادة على رأس المال؟

(للبيع)

امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة بأقل الاسعار وكمان هتحقق اكبر عائد استثماري هيزود من رأس مالك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: بأقل الاسعار هتمتلك في العاصمة الادارية الجديدة

بأقل الاسعار هتمتلك في العاصمة الادارية الجديدة

(للبيع)

بأقل الاسعار وبمقدم بسيط وبالتقسيط المريح امتلك شقتك في العاصمة الادارية الجديدة وجمب كل خدماتك حمام.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

170,000 جنيه

1/1/2020
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صورة الاعلان: ريح بالك وامتلك في green avenue

ريح بالك وامتلك في green avenue

(للتقسيط)

ريح بالك وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة في ارقي كمبوند green avenue وهتلاقي كل اللي نفسك فيه وشق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: الحق عروض السنة الجديدة وامتلك في العاصمة

الحق عروض السنة الجديدة وامتلك في العاصمة

(للبيع)

يلا الحق عروض السنة الجديد وامتلك في العاصمة الادارية الجديدة واسكن في ارقي كمبوند في العاصمة وجمب ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: قسط ولا كاش شقتك باقت ببلاش

قسط ولا كاش شقتك باقت ببلاش

(للتقسيط)

في العاصمة الادارية الجديدة هتمتلك شقتك قسط او كاش وبأقل الاسعار وبنظام سداد يناسبك جدا بأقل مقدم وب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

210,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: لهواة التميز شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية

لهواة التميز شقتك بجاردن فى العاصمة الادارية

(للبيع)

انت مميز بامتلاك شقة بجاردن فى العاصمة الادارية 180م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +تراس +مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: شوف مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

شوف مستقبلك وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

مستقبلك شوفه بعين مختلفة وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية 170م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قري.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مجموعة صيدليات بالسعودية "حفر الباطن - الخرج" *************************** تطلب:- صيادلة - بك.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

1/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب استشاري تخدير

مطلوب استشاري تخدير

(فرصة عمل)

مطلوب لمستشفى حكومى بالرياض فى السعودية استشـارى واستشارية تخدير . خبرة (5) سنوات بعد الدكتوراه - ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/1/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر

(مطلوب)

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفرعها بالدمام والخبر 1-اخصائيين مسالك (خبره لا تقل عن سنتين بعد الماج.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/1/2020
صورة الاعلان: يوجد مقابلة فورا مندوب مبيعات مصاعد شرط الخبرة فى المجال فقط للعمل فى شركة

يوجد مقابلة فورا مندوب مبيعات مصاعد شرط الخبرة فى المجال فقط للعمل فى شركة

(فرصة عمل)

يوجد مقابلة فورا مندوب مبيعات مصاعد شرط الخبرة فى المجال فقط للعمل فى شركة مصاعد بنجران الراتب 2000ر.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

1/1/2020
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