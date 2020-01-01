أرض مباني للبيع

(للبيع)
|أرض فضاء مساحتها 400متر مباني بجمعية العاشر من رمضان مقابل الصالة المغطاة بمحافظة الأسماعيلية - بجوار المول الجديد الواجهه على شارع رأيسي بطول14 متر مصرح ببناء فيلا دورين وروف وبدرون - للاتصال 01145215454
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو عبد الرحمن
|التليفون:
|+201145215454
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|العنوان:
|جمعية العاشر من رمضان- جمعية العاشر بالأسماعيلية
الإسماعيلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047270
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