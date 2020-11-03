(للبيع)
|أرض للبيع 457م شماليات حي ال300 - 6 أكتوبر أرض للبيع بحي ال300 بمدينة 6 أكتوبر الشماليات قرعة 2007 مساحة الارض 457م رخصة بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكررة وغرف سطح حفر وعادية ومدفوع 4 أقساط واجهة بحري شرقي مطلوب 2050000 ج كاش ومتبقي عليها 150 الف اساط علي سنتين 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|الشماليات- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071300
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