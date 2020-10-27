(للبيع)
|أرض للبيع مسلسل3 تكميلي اسكان مميز عمارات بدروم وارضي وثلاثة ادوار متكرر وغرف سطح بمنطقة مسلسل 3 القرعة التكميلية 2016 متر 520 اوفر مليون جنيه مهلة المباني 3 سنوات من تاريخ الاستلام 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|مسلسل 3 تكميلي- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070573
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