(للبيع)
|أرض للبيع مسلسل 3 تكميلي 2016 مساحه 450 متر عمارات الإسكان المميز مهلة مباني سارية 5 سنوات مطلوب 1100000 ج اوفر للتواصل 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101889
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