أرض للبيع مساحة (( 4971 قدم مربع )) معفاة من رسوم التسجيل

تملك أرضك من المطور مباشرةً في منطقة الياسمين بموقع مميز . قريب من حديقة الحميدية ومقابل طريق الزبير الفاصل بين أمارتي الشارقة وعجمان مساحة 462 متر مربع ( 4971 قدم ) تصريح بناء فيلا من طابقين مطلوب 620 ألف درهم شامل رسوم التسجيل وبدون عمولة (( تملك حر لكل الجنسيات )) بدون وقت محدد للبناء أتصل الآن لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989​