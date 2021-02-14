أرض للبيع مساحة (( 4971 قدم مربع )) معفاة من رسوم التسجيل

(للبيع)

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صورة الاعلان: أرض للبيع مساحة (( 4971 قدم مربع )) معفاة من رسوم التسجيل - في عجمان الإمارات

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تملك أرضك من المطور مباشرةً في منطقة الياسمين بموقع مميز . قريب من حديقة الحميدية ومقابل طريق الزبير الفاصل بين أمارتي الشارقة وعجمان مساحة 462 متر مربع ( 4971 قدم ) تصريح بناء فيلا من طابقين مطلوب 620 ألف درهم شامل رسوم التسجيل وبدون عمولة (( تملك حر لكل الجنسيات )) بدون وقت محدد للبناء أتصل الآن لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 00971557125989

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العنوان: - الياسمين
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 620,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084132
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صورة الاعلان: أرض لقطة للبيع بسعر شامل كل الرسوم من المالك - في عجمان الإمارات

أرض لقطة للبيع بسعر شامل كل الرسوم من المالك

(للبيع)

- في عجمان الإمارات

للبيع في منطقة الياسمين بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وقريب من حديقة الحميدية أرض سكنية مساحة 2.
العنوان:

عجمان - الإمارات
القسم: 

360,000 درهم

14/2/2021
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