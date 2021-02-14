أرض للبيع مساحة (( 4971 قدم مربع )) معفاة من رسوم التسجيل

(للبيع)
|تملك أرضك من المطور مباشرةً في منطقة الياسمين بموقع مميز . قريب من حديقة الحميدية ومقابل طريق الزبير الفاصل بين أمارتي الشارقة وعجمان مساحة 462 متر مربع ( 4971 قدم ) تصريح بناء فيلا من طابقين مطلوب 620 ألف درهم شامل رسوم التسجيل وبدون عمولة (( تملك حر لكل الجنسيات )) بدون وقت محدد للبناء أتصل الآن لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاطف
|التليفون:
|00971557125989
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|العنوان:
|- الياسمين
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|620,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084132
360,000 درهم