(للبيع)
|أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر أرض للبيع بالرقابة الإدارية حي أب تاون منطقة فيلات متميزة بنسبة بناء على 38% مساحة الأرض 622 متر بحرية مباشر مطلوب 1000000ج كاش للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101846
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