أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر - في 6 أكتوبر مصر

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أرض للبيع حي أب تاون بحري وتاني نمرة من الرئيسي ال90 متر أرض للبيع بالرقابة الإدارية حي أب تاون منطقة فيلات متميزة بنسبة بناء على 38% مساحة الأرض 622 متر بحرية مباشر مطلوب 1000000ج كاش للاتصال 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ب- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2021
رقم الإعلان: 2101846
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