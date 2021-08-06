(للبيع)
|أرض للبيع بكمبوند البستان ميدان جهينه 6 اكتوبر قطعة ارض للبيع بكمبوند لافيدا البستان بمدينة 6 أكتوبر طريق المدينة التعليمية بجوار أرض المخابرات والشروق وكمبوند الريم والمدينة التعليمية ونادي وادي دجله ناصية بحرى 750 متر بها بدروم كامل ترخيص 2 توين هاوس: بدروم وارضي وأول ورورف مطلوب 4200000 ج كاش للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101845
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