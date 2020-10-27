أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل موقع ممتاز مساحة 414م بدروم وارضي وأول وثاني وثالث ورورف كل دور شقتين مطلوب 2850000 كاش 01009700095
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كريم
التليفون: 01009700095

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العنوان: المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,850,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/10/2020
رقم الإعلان: 2070572
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