(للبيع)
|أرض للبيع بالمحصورة ب عليها هيكل خرساني كامل موقع ممتاز مساحة 414م بدروم وارضي وأول وثاني وثالث ورورف كل دور شقتين مطلوب 2850000 كاش 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|المحصورة ب- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,850,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070572
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