(للبيع)
|أرض للبيع أب تاون اكتوبر تانى نمرة من الرئيسى للببع أرض بحى أب تاون - مدينة 6 أكتوبر الجديدة مساحة 622 متر مجاورة سابعة تانى نمرة من الرئيسى 90 متر مالك اصيل مطلوب 1.100.000ج كاش للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|up town- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071041
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