أرض لقطة للبيع بسعر شامل كل الرسوم من المالك

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع في منطقة الياسمين بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وقريب من حديقة الحميدية أرض سكنية مساحة 280 متر مربع / 3014 قدم تصريح بناء فيلا من طابقين بدون إلزام مطلوب 360 ألف درهم . بدون رسوم تسجيل وبدون عمولة ( تملك حر مدي الحياة لجميع الجنسيات ) لمزيد من التفاصيل: 00971557125989​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 0557125989

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العنوان: - الياسمين
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 360,000 درهم
تاريخ الإعلان: 14/2/2021
رقم الإعلان: 2083845
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