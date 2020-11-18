أرض لقطة للبيع بسعر شامل كل الرسوم من المالك

(للبيع)
|للبيع في منطقة الياسمين بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وقريب من حديقة الحميدية أرض سكنية مساحة 280 متر مربع / 3014 قدم تصريح بناء فيلا من طابقين بدون إلزام مطلوب 360 ألف درهم . بدون رسوم تسجيل وبدون عمولة ( تملك حر مدي الحياة لجميع الجنسيات ) لمزيد من التفاصيل: 00971557125989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاطف
|التليفون:
|0557125989
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|العنوان:
|- الياسمين
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|360,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083845
339,000 درهم
255,000 درهم