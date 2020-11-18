أرض لقطة للبيع بسعر شامل كل الرسوم من المالك

للبيع في منطقة الياسمين بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد وقريب من حديقة الحميدية أرض سكنية مساحة 280 متر مربع / 3014 قدم تصريح بناء فيلا من طابقين بدون إلزام مطلوب 360 ألف درهم . بدون رسوم تسجيل وبدون عمولة ( تملك حر مدي الحياة لجميع الجنسيات ) لمزيد من التفاصيل: 00971557125989​