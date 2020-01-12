(للبيع)
|أرض لقطة للبيع بالمحصورة ب 6 أكتوبر مساحة 520 متر محفورة ومدفوع قسطين توكيل واحد مطلوب 1450000 ج كاش 01117298888
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|c
|التليفون:
|01117298888
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|العنوان:
|- s
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048596
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