أرض فيلل بالإسكان المتميز ببرج العرب الجديدة

(للبيع)
|قطعة أرض فلل بالإسكان المتميز ببرج العرب: - مساحة 500 متر مربع - بجانب نادي سموحة ونادي الاتحاد السكندري - قريبة من الجامعة اليابانية ومجمع البحوث
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسلام عبدالحميد
|التليفون:
|01098199496
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|العنوان:
|- العصافرة
الحدود الشمالية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073846
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