أرض على رئيسى التحرير بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة بدروم + 6 أدوار + روف المساحة 605 متر الارض مميزة : على الرئيسى محور التحرير مباشرة المدفوع 86.000 $ دولار مطلوب اوڨر برايس 1.600.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية