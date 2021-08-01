أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة بيت الوطن 6 أكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار كمبوند جامعة القاهرة - مدخل زايد 4 الارض محفورة مساحة 861 متر مدفوع 122 الف دولار (مقدم + قسطين) من المالك الاصيل مطلوب 2.600.000ج اوفر برايس للاتصال / 01122957722