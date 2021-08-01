أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة بيت الوطن 6 أكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار كمبوند جامعة القاهرة - مدخل زايد 4 الارض محفورة مساحة 861 متر مدفوع 122 الف دولار (مقدم + قسطين) من المالك الاصيل مطلوب 2.600.000ج اوفر برايس للاتصال / 01122957722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - ب
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,600,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/8/2021
رقم الإعلان: 2101196
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