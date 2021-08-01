(للبيع)
|أرض عالرئيسى محور بوليفارد مباشرة بيت الوطن 6 أكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار كمبوند جامعة القاهرة - مدخل زايد 4 الارض محفورة مساحة 861 متر مدفوع 122 الف دولار (مقدم + قسطين) من المالك الاصيل مطلوب 2.600.000ج اوفر برايس للاتصال / 01122957722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- ب
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101196
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