أرض زراعية للبيع ببجر السكر (6 أفدنه)

(للبيع)
|أرض زراعية مساحة 6 أفدنة قرية 19 بنجر السكر أرض خصبه تصلح لزراعة كل المحاصيل والأشجار قريبه من برج العرب رى غمر بالراحه تانى نمرة من ترعة الرى خالصة الأقساط عقد أخضر من المالك الأول مياشرة مطلوب 2200000 نقدا للتواصل 01223342077
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بدر باسم محمد
|التليفون:
|01223342077
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|العنوان:
|قرية- برج العرب الجديده
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108872
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1,550 جنيه
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