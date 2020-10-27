أرض دابل فيس على فاصل بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء عمارة بدروم + 6 أدوار + روف مساحة 590 متر الارض مميزة : دابل فيس – على شارع فاصل عريض المدفوع 82.000 $ دولار مطلوب اوڨر برايس مليون جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية