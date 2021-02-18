أرض خدمات للبيع موقع مميز جدًا وسعر مغري ع طريق أنشاص الرئيسي

(للبيع)
|فرصة مميزة جدًا ونادرة إلى كل مستثمر وصاحب رأس مال جاتلك الفرصة ع طبق من ذهب أرض بمساحة 10 فدان بجمعية المهندسين العرب قدام مدينة العبور ع طريق أنشاص الرئيسي قريب من مصنع كريازي - 15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر - 5 دقائق من سوق العبور وجولف سيتي وعلى الأسفلت مباشرة بواجهة 213 متر وعمق 194 متر كاملة المرافق داخلها ماء شرب وماء ري وكهرباء وشبكات محمول ومتسورة كمان وممكن تتقسم 4 قطع ( وممكن تشتري نص الأرض فقط ) مترخصة نشاط زراعي وأمن غذائي بس كده لا أي نشاط أو بيزنس نفسك فيه ممكن تعمله زي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أبو بكر العيادي
|التليفون:
|01110039823
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|العنوان:
|طريق أنشاص الرئيسي قدام العبور جمعية المهندسين العرب- العبور
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|18,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084389
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