أرض خدمات للبيع موقع مميز جدًا وسعر مغري ع طريق أنشاص الرئيسي

فرصة مميزة جدًا ونادرة إلى كل مستثمر وصاحب رأس مال جاتلك الفرصة ع طبق من ذهب أرض بمساحة 10 فدان بجمعية المهندسين العرب قدام مدينة العبور ع طريق أنشاص الرئيسي قريب من مصنع كريازي - 15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر - 5 دقائق من سوق العبور وجولف سيتي وعلى الأسفلت مباشرة بواجهة 213 متر وعمق 194 متر كاملة المرافق داخلها ماء شرب وماء ري وكهرباء وشبكات محمول ومتسورة كمان وممكن تتقسم 4 قطع ( وممكن تشتري نص الأرض فقط ) مترخصة نشاط زراعي وأمن غذائي بس كده لا أي نشاط أو بيزنس نفسك فيه ممكن تعمله زي