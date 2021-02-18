أرض خدمات للبيع موقع مميز جدًا وسعر مغري ع طريق أنشاص الرئيسي

(للبيع)

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مصر (القليوبية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصة مميزة جدًا ونادرة إلى كل مستثمر وصاحب رأس مال جاتلك الفرصة ع طبق من ذهب أرض بمساحة 10 فدان بجمعية المهندسين العرب قدام مدينة العبور ع طريق أنشاص الرئيسي قريب من مصنع كريازي - 15 دقيقة من مصر الجديدة ومدينة نصر - 5 دقائق من سوق العبور وجولف سيتي وعلى الأسفلت مباشرة بواجهة 213 متر وعمق 194 متر كاملة المرافق داخلها ماء شرب وماء ري وكهرباء وشبكات محمول ومتسورة كمان وممكن تتقسم 4 قطع ( وممكن تشتري نص الأرض فقط ) مترخصة نشاط زراعي وأمن غذائي بس كده لا أي نشاط أو بيزنس نفسك فيه ممكن تعمله زي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: أبو بكر العيادي
التليفون: 01110039823

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طريق أنشاص الرئيسي قدام العبور جمعية المهندسين العرب- العبور
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 18,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/2/2021
رقم الإعلان: 2084389
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اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: استفيد ب20 % خصم و امتلك شقتك فى تاون جيت

استفيد ب20 % خصم و امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

استفيد ب 20 % خصم وامتلك شقتك فى تاون جيت بالقرب من حى السفارات و فندق الماسة مع افضل خدمات مول تجار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: لحياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

لحياة راقية امتلك شقتك فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيش حياة راقية و امتلك شقتك وسط خدمات متكاملة وع اجمل لاند سكيب و بموقع مميز فى العاصمة الادارية 190.
العنوان:

القاهرة - مصر
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209,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: ع بعد دقائق من المطار امتلك شقتك فى تاون جيت

ع بعد دقائق من المطار امتلك شقتك فى تاون جيت

(للبيع)

اسكن بالقرب من مطار العاصمة و حى السفارات و امتلك شقة بحديقة 180 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ + 2 ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

198,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: بمقدم 78 الف امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع لاند سكيب

بمقدم 78 الف امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع لاند سكيب

(للتقسيط)

استثمر و امتلك وحدتك بفيو مميز جدا ع لاند سكيب في اميز احياء العاصمة السكنية فى الحي السكني السابع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

78,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: بمقدم 78 الف امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع لاند سكيب

بمقدم 78 الف امتلك وحدتك السكنيه باطلاله متميزة ع لاند سكيب

(للتقسيط)

استثمر و امتلك وحدتك بفيو مميز جدا ع لاند سكيب في اميز احياء العاصمة السكنية فى الحي السكني السابع .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

78,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش و عيش ع اجمل شاطئ رملى

امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش و عيش ع اجمل شاطئ رملى

(للبيع)

استمتع باجمل شاطئ رملى و بحر صافى وسط خدمات كتير كافيهات وحمامات سباحة و مطاعم شاليهك 125 م ( 3 غرف .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

182,000 جنيه

18/2/2021
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صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف مع الفرش هدية فى السخنة

شاليه للبيع بروف مع الفرش هدية فى السخنة

(للبيع)

"عيش مصيفك بشكل مختلف واختار شاليه اللي يناسبك ع مزاجك شاليه برووف 105 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: لراحتك و هدوئك امتلك شاليه وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

لراحتك و هدوئك امتلك شاليه وسط خدماتك فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

بتدور ع راحتك و هدوئك تعالى قضى الويك اند فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من جيم وسبا و حمامات سباحة و اك.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق عمال دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس 010107.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: كولدير ومبردات سبيل

كولدير ومبردات سبيل

(للبيع)

اسعار كولدير مياه السبيل ضمان سنه موتور ايطالي 01004761907.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: اسعار كولدير الصدقة الجارية

اسعار كولدير الصدقة الجارية

(للبيع)

كولدير مياه سبيل ضمان سنه موتور ايطالي 01004761907.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,500 جنيه

18/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

🎉بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م نا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *طبيب بيطرى دواجن برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل واتس.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للعراق

مطلوب للسفر للعراق

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى شركات الدواجن بالعراق : *مهندس زراعى دواجن . برجاء ارسال السيرة الذاتيه مع صور الشغل وا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/2/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى المكاتب الهندسيه بالسعوديه ( جميع انحاء المملكه ) : مهندس معمارى تصميم بالشروط الأتيه .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

18/2/2021
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