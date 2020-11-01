أرض تعليمى للبيع بمدينة 6 أكتوبر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
أرض تعليمى للبيع بمدينة 6 أكتوبر ارض مدرسة متكاملة بتكميلية بيت الوطن اكتوبر المساحة 7000 متر سعر المتر 340 دولار مدفوع 20% والباقى على 3 سنوات مطلوب 2000ج اوڨر برايس للمتر للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن- الجيزة
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 1/11/2020
رقم الإعلان: 2070963
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ارض تطل على الترفيهى بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض تطل على الترفيهى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض تطل على الترفيهى بالحى التاسع 6 اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر بأميز موقع تطل على.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: فرصة بأقل سعر أرض بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصة بأقل سعر أرض بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة بأقل سعر أرض بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء عمارة بدروم + أر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: أرض ناصية (أرضى + 5 أدوار) بالحى التاسع اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض ناصية (أرضى + 5 أدوار) بالحى التاسع اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض ناصية (أرضى + 5 أدوار) بالحى التاسع اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر رخصة بناء عمار.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

800,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: أرض 500م بالحى التاسع 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض 500م بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض 500م بالحى التاسع 6 اكتوبر للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ترخيص عمارة بدروم + أرضى + 5 أ.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: للبيع 5 فدان بالحزام الاخضر حوض 28 - في 6 أكتوبر مصر

للبيع 5 فدان بالحزام الاخضر حوض 28

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع 5 فدان بالحزام الاخضر حوض 28 ارض بالحزارم الاخضر 5 فدان لعمل ميني كمبوند قريبه من الحصري والشي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,000,000 جنيه

1/11/2020
صورة الاعلان: قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه - في 6 أكتوبر مصر

قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قطعتين ارض للبيع بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من شارع التسعين وبالقرب من جامعه نوال الدجو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

31/10/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بالتكميلي 2 بسعر مميز ارض بالتكميلي 2 بسعر مميز قريبه من صان كابيتال وبالقرب من الحي الايط.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ناصيه صريحه بالتكميلي 1 - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ناصيه صريحه بالتكميلي 1

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع ناصيه صريحه بالتكميلي 1 ارض بالتكميلي 1 ناصيه صريحه بجوار كمبوند صان كابيتال وبالقرب من ميدان .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

31/10/2020
صورة الاعلان: ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهر.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,250,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاه.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,375,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 - في 6 أكتوبر مصر

للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع أرض عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,450,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض على رئيسى (جنة) بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بجوار .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,360,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض مميزة عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية ب.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,430,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

أرض للبيع ناصية عالرئيسى بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 أساسية بج.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,400,000 جنيه

29/10/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض ناصيه صريحه بمنطقه اب تاون ارض ناصيه بمنطقه اب تاون بالمجاورة التانيه قريبه من حامعه نوال .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,050,000 جنيه

29/10/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager