(للبيع)
|أرض تعليمى للبيع بمدينة 6 أكتوبر ارض مدرسة متكاملة بتكميلية بيت الوطن اكتوبر المساحة 7000 متر سعر المتر 340 دولار مدفوع 20% والباقى على 3 سنوات مطلوب 2000ج اوڨر برايس للمتر للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070963
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