أرض تجارية مميزة | مساحة : 3,500 قدم مربع | مدينة محمد بن زايد أبوظبي الأرض تقع على شارعين تبلغ مساحة الأرض : 3,500 قدم مربع كود رقم : PL 112093 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733