أرض تجارية للبيع من المالك مباشرةً مساحة 4700 قدم في موقع مميز جداً

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أرض تجارية للبيع من المالك مباشرةً مساحة 4700 قدم في موقع مميز جداً - في عجمان الإمارات

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حصرياً بمنطقة الياسمين أرض تجارية أول صف مقابل طريق الزبير في مخطط متكامل الخدمات من شوارع أسفلت ومياه وكهرباء ومعمر بالبنيان مساحة 435 متر مربع ( 4700 قدم ) تصريح أرضي بمحلات تجارية وطابقين شقق سكنية مطلوب 650 ألف درهم . مع وجود تسهيلات في الدفع تملك حر لجميع الجنسيات تصريح رقم 0098 أتصل لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989​
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عاطف
التليفون: 00971557125989

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عجمان
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 650,000 درهم
تاريخ الإعلان: 15/11/2020
رقم الإعلان: 2072537
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