أرض تجارية للبيع من المالك مباشرةً مساحة 4700 قدم في موقع مميز جداً

(للبيع)
|حصرياً بمنطقة الياسمين أرض تجارية أول صف مقابل طريق الزبير في مخطط متكامل الخدمات من شوارع أسفلت ومياه وكهرباء ومعمر بالبنيان مساحة 435 متر مربع ( 4700 قدم ) تصريح أرضي بمحلات تجارية وطابقين شقق سكنية مطلوب 650 ألف درهم . مع وجود تسهيلات في الدفع تملك حر لجميع الجنسيات تصريح رقم 0098 أتصل لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عاطف
|التليفون:
|00971557125989
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|العنوان:
|- عجمان
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|650,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072537
665,000 درهم
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