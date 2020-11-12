أرض تجارية للبيع من المالك مباشرةً مساحة 4700 قدم في موقع مميز جداً

حصرياً بمنطقة الياسمين أرض تجارية أول صف مقابل طريق الزبير في مخطط متكامل الخدمات من شوارع أسفلت ومياه وكهرباء ومعمر بالبنيان مساحة 435 متر مربع ( 4700 قدم ) تصريح أرضي بمحلات تجارية وطابقين شقق سكنية مطلوب 650 ألف درهم . مع وجود تسهيلات في الدفع تملك حر لجميع الجنسيات تصريح رقم 0098 أتصل لنوافيك بكافة التفاصيل: 00971557125989​