(For Sale)
|أرض بموقع مميز 11,872 قدم مربع تملك حر في الشامحة تملك حر لجميع الجنسيات مساحة الأرض : 11,872 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي LP982940 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الشامخة
|Telephone:
|026592300
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|Location:
|- الشامخة
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|31/10/2023
|Ad Number:
|2247928
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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