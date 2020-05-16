أرض بمنطقة فيلات وقصور بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوى

(للبيع)
|لشركات الأستثمار أرض مساحتها 22300 م2 (127 قيراط) بمنطقة فيلات وقصور بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوى خلف فندق الواحة وفيلات العزيزية وبجوار منتج جرانة مدخل نادى سيزون. 350000 جنيه للقيراط 2000جنيه للمتر( يعتبر 65% من سعر السوق) ملكية عقـد مشهـر يوجد جميع المرافق، نسبة المبانى 60%، المساحة كاملة للبيع بسعر خاص جدا موبايل 01092251372
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/هشام
|التليفون:
|01092251372-01223479013
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|العنوان:
|خلف فندق الواحة وفيلات العزيزية وبجوار منتج جرانة- أول مصر أسكندرية الصحراوى بجوار جرانة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059564
112,500 جنيه