أرض بالهرم من العريش للاستثمار التجارى

(للبيع)
|أرض بالهرم بشارع الشافعى متفرع من شارع العريش خلف مسرح الزعيم للاستثمار التجارى عليها عقار قابل للهدم،11250 جنية للمتر، المساحة الكلية 1065م2 ملكية مسجلة شهر عقارى ،،أستلام فورى ،01092251372
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/هشام
|التليفون:
|01092251372--01223479013
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الشافعى متفرع من شارع العريش- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|112,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059566
20,000 جنيه