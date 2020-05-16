أرض بالهرم من العريش للاستثمار التجارى

أرض بالهرم بشارع الشافعى متفرع من شارع العريش خلف مسرح الزعيم للاستثمار التجارى عليها عقار قابل للهدم،11250 جنية للمتر، المساحة الكلية 1065م2 ملكية مسجلة شهر عقارى ،،أستلام فورى ،01092251372