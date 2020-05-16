أرض بالهرم من العريش للاستثمار التجارى

(للبيع)

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صورة الاعلان: أرض بالهرم من العريش للاستثمار التجارى - في الجيزة مصر

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أرض بالهرم بشارع الشافعى متفرع من شارع العريش خلف مسرح الزعيم للاستثمار التجارى عليها عقار قابل للهدم،11250 جنية للمتر، المساحة الكلية 1065م2 ملكية مسجلة شهر عقارى ،،أستلام فورى ،01092251372
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م/هشام
التليفون: 01092251372--01223479013

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العنوان: شارع الشافعى متفرع من شارع العريش- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 112,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/5/2020
رقم الإعلان: 2059566
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صورة الاعلان: أرض بمنطقة فيلات وقصور بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوى - في الجيزة مصر

أرض بمنطقة فيلات وقصور بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوى

(للبيع)

- في الجيزة مصر

لشركات الأستثمار أرض مساحتها 22300 م2 (127 قيراط) بمنطقة فيلات وقصور بأول طريق مصر اسكندرية الصحراوى.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

20,000 جنيه

16/5/2020
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