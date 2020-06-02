أرضي بمدخل خاص للبيع بميدان سفير 504م للبرندات العالميه والانشطه الطبيه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارضي بمدخل خاص للبيع بميدان سفير مصر الجديده بالقرب من برج الاطباء مساحته 504متر 3 مستويات برخصه تجاري واجهه 20 متر مسجل مساحه مفتوحه ارضيات رخام للبرندات العالميه والشركات الكبري سعر المتر 40000 للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الغرابلي
التليفون: 01013538100

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العنوان: ميدان سفير- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 40,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/8/2020
رقم الإعلان: 2064357
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صورة الاعلان: للشركات الكبرى مقر ادارى مكيف بقلب المعادى - في القاهرة مصر

للشركات الكبرى مقر ادارى مكيف بقلب المعادى

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

مقر ادارى مكيف 2000متر بقلب المعادى قريب من المواصلا العامة سوبر لوكب باركنج سيارات ارضى و3 ادوار ور.
العنوان:

القاهرة - مصر

60,000 جنيه

2/6/2020
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