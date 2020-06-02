أرضي بمدخل خاص للبيع بميدان سفير 504م للبرندات العالميه والانشطه الطبيه

(للبيع)
|ارضي بمدخل خاص للبيع بميدان سفير مصر الجديده بالقرب من برج الاطباء مساحته 504متر 3 مستويات برخصه تجاري واجهه 20 متر مسجل مساحه مفتوحه ارضيات رخام للبرندات العالميه والشركات الكبري سعر المتر 40000 للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|ميدان سفير- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|40,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064357
60,000 جنيه