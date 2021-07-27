أرضي بمدخل خاص بمصر الجديده ألماظه 350 متر للشركات الاداريه رخصه اداري

(للإيجار)
|للشركات الكبري مقر اداري بألماظه مصر الجديده عباره عن ارضي بمدخل خاص مساحته 350 متر عباره عن مساحه مفتوح و2 حمام واوفيس تشطيب سوبر لوكس لجميع الانشطه الاداريه السعر المطلوب 35000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|الماظه- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|35,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100809
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