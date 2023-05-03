أرضية استثمارية في صنعاء

(For Sale)
|أرضية استثمارية سكني مساحتها 10000 متر (عشرة آلاف متر مربع) حر معمد مربع سكني موقع جميل للغاية ومرتفع وبعيدة عن تهديدات السيول والفيضانات سعرها مغري للغاية مقارنة بسعر التجزئة فأن سعرها يقل عن السعر الرسمي للمربع السكني المجاور لها بنسبة تخفيض %45 بأقل تقدير
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة الريادة للإستثمار العقاري
|Telephone:
|+967777560673
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|Location:
|الشارع العام ط./صنعاء ذمار- الأمانة
Sana - Yemen
|Ad Information:
|Price:
|350,000 Dollar
|Posting Date:
|3/5/2023
|Ad Number:
|2181448
250,000 Dollar