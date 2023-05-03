أرضية استثمارية في صنعاء

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Ad Photo: أرضية استثمارية في صنعاء - in Sana Yemen

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أرضية استثمارية سكني مساحتها 10000 متر (عشرة آلاف متر مربع) حر معمد مربع سكني موقع جميل للغاية ومرتفع وبعيدة عن تهديدات السيول والفيضانات سعرها مغري للغاية مقارنة بسعر التجزئة فأن سعرها يقل عن السعر الرسمي للمربع السكني المجاور لها بنسبة تخفيض %45 بأقل تقدير
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة الريادة للإستثمار العقاري
Telephone: +967777560673

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Location: الشارع العام ط./صنعاء ذمار- الأمانة
Sana -

Yemen
Ad Information:
Price: 350,000 Dollar
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181448
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Ad Photo: أرضية استثمارية في صنعاء2 - in Sana Yemen

أرضية استثمارية في صنعاء2

(For Sale)

- in Sana Yemen

أرضية استثمارية سكني مساحة 200 لبنة صنعاني حر معمد لدى السجل العقاري.
Location:

Sana - Yemen
Category: 

250,000 Dollar

3/5/2023
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