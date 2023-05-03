أرضية استثمارية في صنعاء

أرضية استثمارية سكني مساحتها 10000 متر (عشرة آلاف متر مربع) حر معمد مربع سكني موقع جميل للغاية ومرتفع وبعيدة عن تهديدات السيول والفيضانات سعرها مغري للغاية مقارنة بسعر التجزئة فأن سعرها يقل عن السعر الرسمي للمربع السكني المجاور لها بنسبة تخفيض %45 بأقل تقدير