أرخص ايجار نقل سياحى فى مصرايجار باصات 33 راكب للرحلات

(For Rent)
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|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجار أرخص سيارات هاى ليموزين فى القاهرة
|Telephone:
|01100092199
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|Location:
|Nasrcity- cairo
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240273
(For Rent)- in Cairo Egypt
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