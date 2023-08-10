أرخص ايجار نقل سياحى فى مصرايجار باصات 33 راكب للرحلات

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Contact Name: ايجار أرخص سيارات هاى ليموزين فى القاهرة
Telephone: 01100092199

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Location: Nasrcity- cairo
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240273
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Price
Posting Date
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

تتمتع شركتنا بايجار كوستر 21/24 راكب لرحلات والسفر لاي مكان في مصر باقل وارخص #الاسعار نعمل علي توفي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -Tourist Bus Rental - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -Tourist Bus Rental

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -Tourist Bus Rental #ايجار حافلات سياحية #ايجار ميكروباص تويوتا -تويوتا كوستر #خدمات .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/8/2023
Ad Photo: ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ ط¨ظ…طµط± - in Cairo Egypt

ط´ط±ظƒط© ظ†ظ‚ظ„ ط³ظٹط§ط­ظٹ ط¨ظ…طµط±

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات ليموزين يوجد لدينا أحدث سيارات ليموزين للايجار المتعددة باكثر من نوع وتختلف اعداد الركا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

10/8/2023
Ad Photo: تويوتا هايس شكل جديد للإيجار في مصر - in Cairo Egypt

تويوتا هايس شكل جديد للإيجار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أجر تويوتا هايس من مكه للسياحه استمتع بخصم %30 تويوتا هايس للايجار في القاهره وجميع الاماكن في مصر .
Location:

Cairo - Egypt

750 Pound

10/8/2023
Ad Photo: تويوتا كوستر 24-21 راكب للإيجار في مصر - in Cairo Egypt

تويوتا كوستر 24-21 راكب للإيجار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

أجر تويوتا كوستر من مكه للسياحه واستمتع بخصومات هائله من مكه للسياحه يوجد لدينا تويوتا كوستر مكيف و.
Location:

Cairo - Egypt

Call

10/8/2023
Ad Photo: هيونداي اتش وان للإيجار باقل الاسعار في مصر - in Cairo Egypt

هيونداي اتش وان للإيجار باقل الاسعار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

هيونداي اتش وان فان للإيجار في القاهره وميع انحاء مصر أجر من مكه للسياحه بارخص الاسعار في مصر واستم.
Location:

Cairo - Egypt

Call

10/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

/ ايجار ليموزين ونقل سياحي في مصر من شركة ليموزين مصر الحجز والاستعلام : 01102106655 واتس اب : 011.
Location:

Cairo - Egypt

800 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ايجار ليموزين في مصر الجديدة - in Cairo Egypt

ايجار ليموزين في مصر الجديدة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

/ ايجار ليموزين ونقل سياحي في مصر 01102106655 ايجار ليموزين , تاجير ليموزين , ايجار نقل سياحي , ايج.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة ليموزين مصر لايجار السيارات والنقل السياحي للتواصل : 01102106655 واتس اب : 01102106655 / .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة بسيوني ترافيل تقدم لكم سعر ايجار ليموزين الزفاف في القاهرة تتراوح أسعار سيارات الزفاف في مصر 12.
Location:

Cairo - Egypt

2,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار نقل سياحي | شركة نقل سياحي ايجار تويوتا هاي اس 14 راكب |ايجار ميكروباص سياحي 01014555692 اعثر .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: شركةنقل سياحي ايجاركوستر 24 - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي ايجاركوستر 24

(For Rent)

- in Cairo Egypt

#شركة_نقل_سياحي #ايجار_نقل_سياحي #شركة_ايجار_نقل_سياحي ايجار كوستر, ايجار اتوبيس كوستر, ايجار اتوبيس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

9/8/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر باص 22راكب فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار كوستر,ايجار تويوتا كوستر,ايجار باص كوستر,ايجار اتوبيس كوستر,ايجار باصات كوستر,كوستر للايجار في.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة - in Cairo Egypt

ايجار هيونداى توسان 2021 فى القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تأجير أحدث وأشيك وأفخم سياره هيونداى توسان موديل 2022 للمدد الطويله والقصيره والمشاوير الشخصيه والرح.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي| تويوتا هايس مطار| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي| تويوتا هايس مطار|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

مطلوب ميكروباص للايجار بالسائق, ميكروباص تويوتا رحلات للايجار, ايجار نقل سياحي شركات نقل سياحي أجير .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

8/8/2023
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